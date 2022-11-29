الوفاق يضرب مولودية وهران برباعية والساورة تسحق شلغوم العيد

حقق وفاق سطيف أمسية اليوم الثلاثاء فوزا ساحقا أمام الضيف مولودية وهران بملعب 08 ماي 1945.

حيث انتهت موقعة الجولة الـ12 من الرابطة الوطنية المحترفة بفوز الوفاق برباعية كاملة دون رد.

حيث سجل، غيلاس قناوي ثنائية في الدقيقتين الـ32 والـ37، يوسف تقي الدين عويسي في الدقيقة الـ79، وعبد الحق حسكر في الدقيقة الـ89.

وبملعب 20 أوت 1955 ببشار فازت شبيبة الساورة بخماسية دون رد أمام الضيف هلال شلغوم العيد لحساب ذات الجولة.

سجل للمحليين، محمد الأمين حامية، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ15 والـ20.

قبل أن يُضيف إسلام بن يزلي، أسامة بلطرش، وعبد الجليل ساعد ثلاثية في الدقائق الـ53، الـ60 والـ79.