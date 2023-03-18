الوفاق يطيح بـ “لايصو” و “السيسكاوة” تزيد من متاعب شلغوم العيد

تمكن وفاق سطيف من تحقيق الأهم، خلال مواجهة جمعية الشلف بعد الفوز بهدف مقابل صفر من إمضاء إينوو.

كما فشل هلال شلغوم العيد في الفوز أمام الضيف إتحاد خنشلة بعدما إنقاد لهزيمة مذلة بهدف مقابل هدفين.

وتمكن المدرب الجديد بلال دزيري من تحقيق انتصار مع رفع رصيد الوفاق إلى 32 نقطة، كما ضيّق الخناق على شباب قسنطينة.

وازدادت صعوبة الفريق الشلفاوي في مهمة الحفاظ على مرتبته في حظيرة الكبار، بعد خسارة النقاط الثلاث.

كما زادت متاعب فريق هلال شلغوم العيد بالخسارة مجّددا أمام “السيسكاوة” التي تؤكد مغادرته القسم الأول بنسبة كبيرة جدا.

نتائج المباريات:

و سطيف 1 – 0 ج الشلف

ش العيد 1 – 2 إ خنشلة

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