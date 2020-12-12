الوفاق يعود بفوز ثمين من بلعباس والسياسي يتعثر في ملعبه

شهدت الجولة الثالثة من المحترف الأول، عودة وفاق سطيف بفوز ثمين من بلعباس في حين تعثر السياسي، أمام أولمبي الشلف.

وفرض الوفاق السطايفي سيطرنه على هذه المباراة منذ شوطها الأول، أين افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ14 عن طريق اللاعب بوراس.

ودخل أشبال الكوكي، الشوط الثاني بنفس العزيمة، ما مكنهم من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ62 عن طريق لوافي، محقيقين بذلك فوزا ثمين من خارج الديار.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس الجولة، تعثر فريق شباب قسنطينة، على ملعبه، أمام الضيف أولمبي الشلف، الذي افتك التعادل السلبي (0-0) في هذه المباراة.

وجاءت النتائج الكاملة لمباريات اليوم السبت، من الجولة الثالثة للمحترف الأول على النحو التالي:

ا.بلعباس 0-2 وفاق سطيف

ش.قسنطينة 0-0 أولمبي الشلف

ن.مقرة 0-0 ا.بسكرة

وداد تلمسان 0-0 اتحاد العاصمة