الوفاق يعود للسكة الصحيحة والساورة يحسم قمة الجنوب

تغلب اليوم السبت فريق وفاق سطيف على ضيفه إتحاد بلعباس بملعب 08 ماي 1945 بهدفين لهدف وحيد لحساب الجولة 10 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

سجل ثنائية الوفاق كل من الحبيب بوقلمونة وحسام الدين غشة في الدقيقتين 69 و89 بينما سجل عامر بوغطاية هدف الضيوف في الدقيقة 91.

وبملعب 20 أوت 1955 ببشار فازت شبيبة الساورة بذات النتيجة على إتحاد بسكرة.

تقدم للضيوف أحمد مساعدية في الدقيقة 7 بينما سجل محمد الامين حامية ثنائية المحليين في الدقيقتين 56 و66 “الثاني من ركلة جزاء”.

وبالبرج فاز الفريق المحلي أهلي برج بوعريريج على أتلتيك بارادو بهدفين دون رد سجلهما “مهدي درواش” و”سعيد عروسي” في الدقيقتين 36 و47.