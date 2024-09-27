الوفاق يفرض التعادل على “السياربي” والمولودية تفشل في تجاوز عقبة بارادو

تمكّن وفاق سطيف من العودة بنقطة ثمينة من ميدان 20 أوت بالعناصر، اليوم الجمعة، أمام شباب بلوزداد.

بعد أن فرض أشبال المدرب، رضا بن دريس، التعادل السلبي، على أرمادة من نجوم شباب بلوزداد. يتقدمهم هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني، في إطار الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

ولحساب الجولة ذاتها، فشل حامل اللقب، مولودية الجزائر، في تحقيق أول فوز داخل ميدانه، أمام أتلتيك بارادو، واكتفى بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وافتتح المهاجم وهداف البطولة، برصيد ثلاث أهداف، عادل بولبينة، النتيجة لصالح فريقه أتلتيك بارادو، في الدقيقة الـ62 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ67 من الشوط الثاني، تمكن المهاجم الدولي، أندي ديلور، من تعديل النتيجة لصالح المولودية. بعد أن تمريرة حاسمة من زميله موالي.

أما مواجهة مولودية البيض واتحاد بسكرة، فانتهت بفوز الزوار بهدف دون مقابل، من تسجيل اللاعب، عبد الجليل ساعد، في الدقيقة الـ62.