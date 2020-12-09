الوفاق يفقد خدمات قندوسي أمام بلعباس ومقرة

الرياضة
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الوفاق يفقد خدمات قندوسي أمام بلعباس ومقرة
بقلم كريم.تيغرمت

سيغيب مهاجم وفاق سطيف، أحمد قندوسي عن المبارتين المقبلتين لفريقه، أمام كل من اتحاد بلعباس، ونجم مقرة، ضمن المحترف الأول.

وكشف الحساب الرسمي لوفاق سطيف، اليوم الأربعاء، عن تسليط لجنة الإنضباط عقوبة الإيقاف لمبارتين، ضد قندوسي.

ويأتي هذا بعد الخطأ الذي ارتكبه مهاجم الوفاق، خلال مباراتهم أمام سريع غليزان، أين طرد حكم اللقاء اللاعب قندوسي، بالبطاقة الحمراء.

وبهذا سيفتقد نبيل الكوكي، خدمات مهاجمه أحمد قندوسي، خلال مبارتي الجولتين الثالثة، والرابعة من المحترف الأول، أمام كل من اتحاد بلعباس، ونجم مقرة.


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