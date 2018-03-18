الوفاق يفوز برباعية ويتأهل لدور مجموعات “التشامبيونزليغ”

فاز فريق وفاق سطيف أمسية اليوم الأحد على أدوانا ستارز الغاني برباعية نظيفة ليتأهل لدور مجموعات كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب إنتهى بخسارة الوفاق بهدف وحيد بغانا قبل أن يفوز في لقاء العودة بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

والذي جرى بدون حضور الجمهور بسبب العقوبة المُسلطة على الفريق السطايفي من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسجل رباعية النسر الأسود اليوم كل من المُهاجم مراد بن عياد في مناسبتين إضافة إلى بدران وأمقران.

وسيتعرف الوفاق على منافسيه في دور المجموعات يوم الأربعاء القادم تاريخ إجراء القرعة.