الوفاق يفوز على مقرة بثنائية وبسكرة تخطف تعادلا مثيرا

تمكن فريق وفاق سطيف من الفوز أمام نجم مقرة بثنائية مقابل صفر في منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

و سجّل أهداف وفاق سطيف كل من نكامبي في الدقيقة 50 من المباراة، قبل أن يضيف قناوي الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء تحصل عليها نكامبي في الدقيقة 70.

إلى جانب ذلك، تعادل شبيبة الساورة أمام إتحاد بسكرة بهدف مقابل من إمضاء دوسن الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 21، بعد تمريرة عمران. قبل مباغتة أبناء الزيبان الفريق البشاري بالهدف الوحيد عن طريق شريف صيام.

و سطيف 2 -0 ن مقرة

ش الساورة 1 – 1ا بسكرة

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