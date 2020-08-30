الوفاق يقرر اللجوء للتاس بعد قرار الرابطة

قررت إدارة فريق وفاق سطيف اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية “التاس” بعد قرار الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بمنح العميد المركز الثاني.

الفريق السطايفي نشر بيان رسمي أمسية اليوم الأحد أكد فيه أحقيته بتمثيل الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وجاء في البيان:”تعلن إدارة النادي على اتباع كل السبل القانونية لاسترداد حقوق النادي المهضومة، والذهاب بعيدًا في القضية، وجعلها قضية مبدأ وشرف، واللجوء إلى الهيئات الكروية الدولية، بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية بالجزائر”.

هذا كما دعت إدارة النسر الأسود أنصارها للتحلي بالحيطة والحذر والمطالبة بحقوق الفريق بطريقة سلمية.