الوفاق يقلب الطاولة على السياسي ويبلغ ربع النهائي

تأهل منذ قليل فريق وفاق سطيف للدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية عقب فوزه على ضيفه شباب قسنطينة.

المواجهة التي لُعبت بملعب 08 ماي 1945 بسطيف لحساب الدور ثمن النهائي انتهت بفوز الوفاق بهدفين لهدف وحيد.

حسين بن عيادة تقدم للسياسي في الدقيقة 41 من مخالفة مباشرة عالمية قبل ان يُعدل “توري” النتيجة.

وفي الدقيقة 83 منح طلال بوصوف التأهل للوفاق بتسجيله الهدف الثاني بطريقة رائعة.