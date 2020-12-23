الوفاق يكشف رسميا عدم إجراء مباراته أمام النهضة التشادي

الرياضة
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الوفاق يكشف رسميا عدم إجراء مباراته أمام النهضة التشادي
بقلم كريم.تيغرمت

كشف فريق وفاق سطيف، عن عدم إجراء مباراته المقررة اليوم الأربعاء، أمام النهضة التشادي لحساب الدور الثاني من كأس الكاف.

وأوضحت إدارة الوفاق، عبر الحساب الرسمي للفريق، بأن المباراة لن تلعب رسميا، وأن محافظ اللقاء قام بتسريح الفريق للعودة إلى الفندق.

ويأتي هذا، بعد غلق أبواب الملعب الذي كان من المقرر أن يحتضن هذه المواجهة في وجه الفريقين، والطاقم التحكيمي، وعدم السماح لهم بالدخول.

وتنتظر إدارة وفاق سطيف، القرار النهائي الذي ستتخذه لجنة المنافسة في الأيام القليلة المقبلة، بعدما تتلقى تقرير محافظ المباراة.


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