الوفاق يكشف قائمته المعنية بمواجهة بلوزداد ويعلن غياب هذا الثلاثي

سيكون فريق وفاق سطيف منقوصا من خدمات ثلاثة لاعبين من ركائز الفريق، خلال مباراتهم المقبلة أمام شباب بلوزداد.

وكشفت إدارة الوفاق، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية، القائمة الموسعة للاعبيها المعنيين بمواجهة شباب بلوزداد.

كما أعلن مسؤولو النادي السطايفي، غياب الثلاثي محمد زيتي، إدريس شعبي، بالإضافة لعبد المؤمن جابو، عن هذه المباراة بداعي الإصابة.

يذكر أن وفاق سطيف، سيحل ضيفاً هذا الجمعة، على شباب بلوزداد، لحضور المباراة المتأخرة عن الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.