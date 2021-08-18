الوفاق ينتفض بثلاثية أما الشبيبة ومقرة تعود بفوز ثمين من سكيكدة

حقق فريق وفاق سطيف فوزا مهما أمسية اليوم الأربعاء بثلاثية مقابل هدف واحد أمام فريق شبيبة القبائل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو في إطار الجولة الـ36 من الرابطة المحترفة.

وسجل أهداف المباراة كل من قندوسي الهدف الأول في الدقيقة الـ50 ، جابو 57، وبقرار في الدقيقة الـ82، فيما سجل الهدف الوحيد للشبيبة اللاعب نزلة في الدقيقة الـ66.

وفي مباراة ألأخرى عاد فريق نجم مقرة بفوز ثمين من ملعب 20 أوت بسكيكدة أمام الفريق المحلي بنتيجة 2-0 من تسجيل عايب في الدقيقة الـ32، وبلحمري في الدقيقة الـ87.

وفاز فريق إتحاد بلعباس بنتيجة 2-0 على ضيفه أولمبي المدية بملعب 24 فيفري 1956 من تسجيل بن حمودة في الدقيقة الـ 13، ومواقي الدقيقة الـ 23.

كما فاز فريق وداد تلمسان بثنائية نظيفة أمام ضيفه شبيبة الساورة بملعب العقيد لطفي من تسجيل طويل في الدقيقة الـ47، و 88.