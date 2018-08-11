الوفاق ينطلق بالقوة الثالثة والحمراوة تتعثر في زبانة

إفتتح نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، الموسم الجديد من المحترف الأول، بفوز على ضيفه إتحاد بلعباس بنتيجة 3-0.

وقعها كل من ربيعي د30، غشة د49 وعبد المؤمن جابو د58، في اللقاء الذي جرى على ملعب 8 ماي 1945.

فيما دشن شبيبة القبائل موسم 2017/2018، بتعثر على ملعب 1 نوفمبر، بتعادله سلبيا أمام ضيفه شبيبة الساورة.

وعاد الصاعد الجديد للمحترف الأول، أهلي برج بوعريريج، بتعادل ثمين من وهران من أمام المولودية المحلية بنتيجة هدف في كل شبكة.

وجاءت الأهداف بتوقيع عبد المالك مفتاحي من جانب البرج في الأولى، فيما عدّل للحمراوة ناجي في الد59.