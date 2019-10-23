الوفاق ينهار.. الشباب يواصل الإبهار وبارادو يُسقط الحمراوة في عقر الدار

إنهزم اليوم الأربعاء فريق وفاق سطيف بملعب 08 ماي 1945 ضد الضيف أولمبي الشلف بهدف دون رد.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 8 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى سجل هدفه الوحيد “الطاهر فتح الله” في الدقيقة 17.

وبملعب 24 فيفري 1956 تغلب شباب بلوزداد على مُضيفه إتحاد بلعباس بذات النتيجة ليحتل بذلك الصدراة مناصفة مع العميد.

هدف البلوزداديين الوحيد سجله المدافع المحوري سفيان بوشار في الدقيقة 18.

أتلتيك بارادو عاد بفوز ثمين من ملعب أحمد زبانة ضد فريق مولودية وهران بهدف دون رد سجله غراب في الدقيقة 82.