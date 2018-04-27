الوفاق ينهي شوطه الأول متعثرا أمام النصرية بـ1-0

انتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت وفاق سطيف بالضيف نصر حسين داي، لصالح هذا الأخير بنتيجة 1-0.

وتمكن الضيوف من افتتاح باب التسجيل في هذه المباراة، عن طريق المهاجم أحمد قاسمي، في الدقيقة الـ35 من الشوط الأول.

حيث استغل مهاجم النصرية، خطأ فادح من حارس الخصم ودفاعه، ليضع الكرة في مرمى الوفاق، مانحا التقدم لفريقه.

وحاول أشبال مليك زرقان، العودة في النتيجة، من خلال عدة محاولات، إلا أن التسرع، وفطنة دفاع النصرية، حال دون ذلك.

يذكر أن هذه المباراة تدخل ضمن الجولة الـ28 من عمر المحترف الأول.