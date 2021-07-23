الوفاق يواصل السقوط والسياسي يُجبر الحمراوة على التعادل

واصل سهرة اليوم الجمعة فريق وفاق سطيف السقوط، وهذه المرة إنهزم أمام جمعية عين مليلة بملعب خليفي زوبير.

مواجهة الجولة ال33 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى تقدم خلالها أصحاب الأرض عن طريق جعبوط في الدقيقة ال9 قبل أن يُعدل لعريبي في الدقيقة ال35، وفي الدقيقة ال75 أضاف ذبيح الهدف الثاني.

اللقاء شهد طرد محمد الأمين عمورة في الدقيقة ال26 بالبطاقة الحمراء، وبهذا أصبح الوفاق في المركز الثاني ب61 نقطة خلف شباب بلوزداد صاحب الصدارة ب63 نقطة.

وبملعب أحمد زبانة بوهران تعادل فريق مولودية وهران أمام الضيف شباب قسنطينة سلبيا.