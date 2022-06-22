قناة النهار الوفد الإسباني يصل إلى مطار وهران للمشاركة في الألعاب المتوسطية بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جوان 2022 - 22:24 شارك غرِّد أرسل 87 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/I13K1 اقرأ أيضا رئيس مركز إمتحان بالبيض: إرتياح تام وإستعداد لإستقبال الممتحنين في اليوم الثاني .. قناة النهار 07 جوان شاهد.. مطاردة سائق دراجة نارية يقوم بمناورات خطيرة عن طريق حوامات الأمن الوطني قناة النهار 22 جوان عين تموشنت: لم تسجل أي تجاوزات أو حالات غش في اليوم الأول من "البيام" قناة النهار 07 جوان تلاميذ يكشفون كيف تم إقصاء مترشح من إمتحان البكالوريا قناة النهار 13 جوان صريح جدا: معرض الجزائر الدولي.. جزائريون يشجعون المنتوج المحلي قناة النهار 18 جوان بكالوريا2022: المترشحون على أعصابهم بعد خيبة مادة الرياضيات قناة النهار 14 جوان العاصمة: ندى نهى ونورهان أخوات توأم مترشحات للبكالوريا يصنعن الحدث في مركز الإمتحان قناة النهار 12 جوان بن بعيبش: رجال المال هم المستفيدون من سياسة الدعم قناة النهار 08 جوان دلال خير: رجل مصاب بورم في العنق أجرى عدة عمليات جراحية في الجزائر فازدادت حالته تعقيدا قناة النهار 03 جوان صريح جدا:طفلة تصنع الحدث باختراعاتها التكنولوجية..لازم نوصل للسن القانوني باش نسوق المنتوج قناة النهار 19 جوان