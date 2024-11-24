الوفد الإغاثي الطبي يحل بأرض الوطن قادما من لبنان

عاد إلى الجزائر، الوفد الطبي و الإغاثي الجزائري الموفد إلى لبنان والتابع للجنة الإغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بعدما أنهى مهمته الإنسانية بهذا البلد جراء العدوان الصهيوني.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي، أكد رئيس البعثة و رئيس لجنة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين. و رئيسها الشرفي، عمار طالبي أن “الوفد الطبي متكون من جراحين في الجراحة العامة. و جراحة المخ و الأعصاب وجراحة العظام و من أطباء متخصصين في التخدير”.

وأضاف أن الوفد قام خلال تواجده بلبنان بواجبه اتجاه الجرحى والمصابين بسبب العدوان الصهيوني. مشيرا إلى أن هذا الوفد يتكون من 15 متطوعا من بينهم 10 أطباء و5 مرافقين.

كما أشار طالبي إلى أن اللبنانيين عبروا عن عرفانهم وتقديرهم للجهود التي قامت بها البعثة الجزائرية، مبرزين مشاعر الأخوة و التآزر التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الطبي، الدكتور محمد كيحل، بأن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها، مبرزا أن الوفد الطبي قام بدوره كاملا مصداقا للتقاليد الجزائرية المعروفة بالوقوف إلى جانب المستضعفين والمظلومين.

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