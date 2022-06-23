قناة النهار الوفد الإيطالي يحط الرحال بوهران تحسبا للمشاركة في الألعاب المتوسطية بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2022 - 23:00 شارك غرِّد أرسل 15 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jqR1o اقرأ أيضا تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء قناة النهار 06 جوان فاسألوا: وجوب إحترام العلماء قناة النهار 10 جوان فاسألوا: حق الجار في الإسلام قناة النهار 07 جوان توقيف 36 تاجر مخدرات وإحباط محاولة إدخال 5 قناطير و 72 كلغ من الكيف المعالج قناة النهار 08 جوان برنامج 52 دقيقة إقتصاد يستضيف المديرة العامة للضرائب "أمال عبد اللطيف" قناة النهار 13 جوان نقل: خماية خاصة للمسافرين و الممتلكات بالقطارات .. فرقة خاصة تسهر على ذك قناة النهار 15 جوان ترويض الكلاب في الجزائر.. هكذا يجب التعامل مع مختلف الفصائل خاصة الشرسة منها قناة النهار 03 جوان منطقة جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرّا في العالم..التفاصيل قناة النهار 04 جوان وثائقي: شرشال.. المدينة القيصرية قناة النهار 16 جوان وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات "البكالوريا" من ولاية أدرار الوطني 12 جوان