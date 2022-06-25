إعــــلانات
قناة النهار

الوفد الالباني و الإيطالي يعبرون عن فرحتهم وحماسهم لمشاهدة حفل إفتتاح العرس المتوسطي

بقلم قناة النهار
الوفد الالباني و الإيطالي يعبرون عن فرحتهم وحماسهم لمشاهدة حفل إفتتاح العرس المتوسطي
الألعاب المتوسطية
  • 56
  • 0

 الوفد الالباني و الإيطالي يعبرون عن فرحتهم وحماسهم لمشاهدة حفل إفتتاح العرس المتوسطي

طالع أيضا:

رابط دائم : https://nhar.tv/SGgN9
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر