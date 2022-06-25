قناة النهار الوفد الالباني و الإيطالي يعبرون عن فرحتهم وحماسهم لمشاهدة حفل إفتتاح العرس المتوسطي بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2022 - 19:27 الألعاب المتوسطية شارك غرِّد أرسل 56 0 الوفد الالباني و الإيطالي يعبرون عن فرحتهم وحماسهم لمشاهدة حفل إفتتاح العرس المتوسطي طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/SGgN9 اقرأ أيضا وزير السياحة: 61 مؤسسة فندقية بوهران دخلت الخدمة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 23 جوان عدالة: تزامنا وانطلاق الإمتحانات الرسمية..متابعات جزائية فورية لردع الغشاشين قناة النهار 05 جوان تربية: ندى .. نهى .. نرهان .. ثلاث أخوات توأم يجتزن البكالوريا سويا قناة النهار 12 جوان الجزائر في أسبوع: مبادرة لم الشمل، تمتين الجبهة الداخلية.. رؤساء الأحزاب يثمنون المسعى قناة النهار 17 جوان تلاميذ يفضلون مرافقة أوليائهم لمراكز الإمتحان..بابا وماما ينحولي الخوف قناة النهار 06 جوان بكالوريا2022: أكل الزبيب والسكر عادة الجزائريين يوم الإمتحان قناة النهار 12 جوان الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية قناة النهار 23 جوان تيبازة: حورية البحر تصنع الحدث في افتتاح موسم الإصطياف بشاطئ شنوة قناة النهار 17 جوان "تلميذ من البليدة تخصص تسيير و إقتصاد : "خيّرت الموضوع الثاني و جاني صعيب بزّاف قناة النهار 13 جوان النهار ترندينغ: رياضيون يبدون إعجابهم بالباهية وهران وطريقة الإستقبال المميزة وأبناء بدون ضمير قناة النهار 24 جوان