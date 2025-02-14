الوفد البرلماني الجزائري يتباحث مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

عقد الوفد البرلماني الجزائري لقاءً مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا إكسون. وذلك لمناقشة عدد من القضايا الدولية الراهنة، وتعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وجاء هذا اللقاء في إطار أشغال جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة لعام 2025، التي تنعقد يومي 13 و14 فيفري الجاري بمدينة نيويورك.

وحسب بيان المجلس، ضم الوفد الجزائري كلاً من منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. والنائبين احمد أحمد بلجيلالي، ونبيل قند. إلى جانب كمال خليفاتي وعبد الرحمان قنشوبة، عضوي مجلس الأمة.

ونقل منذر بودن، تحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. ورئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.

كما أشاد منذر بودن، بالجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل تعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف. باعتبارها أعرق منظمة برلمانية دولية.

وكان اللقاء فرصة لتناول التحديات التي تواجه المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، والتي تعيق تطورها وتقوض فاعليتها. إضافة إلى القضايا الدولية الراهنة المتعلقة بالأمن والسلم العالميين.

كما تم تسليط الضوء على الوضع الإنساني في فلسطين، ولا سيما التهديدات المتزايدة بالتهجير القسري للفلسطينيين في غزة، فضلًا عن الأزمات الأمنية في القارة الإفريقية، خاصة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبالمناسبة، أكد بودن، التزام البرلمان الجزائري بالعمل ضمن إطار التعاون متعدد الأطراف. بما يسهم في تعزيز الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2027.

من جهتها، أشادت توليا إكسون بالديناميكية والفاعلية التي تتمتع بها المجموعة البرلمانية الجزائرية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، منوهة بدور الجزائر، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في القارة الإفريقية.