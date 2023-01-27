الوفد البرلماني لدولة قطر يصل إلى الجزائر

حلت مساء اليوم الجمعة، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين ، نائب رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي والوفد المرافق لها.

وهذا للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المزمع انعقاده يومي 29 و 30 جانفي الجاري بالجزائر.

وقد كان في استقباله منذر بودن، نائب رئيس المجلس الوطني وعضو مجلس الأمة السيد فؤاد سبوتة وكذا نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- قطر، وذلك بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر.