إعــــلانات
الوطني

الوفد البرلماني لدولة قطر يصل إلى الجزائر

بقلم خالد زوبيري
الوفد البرلماني لدولة قطر يصل إلى الجزائر
  • 49
  • 0

حلت مساء اليوم الجمعة، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين ، نائب رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي والوفد المرافق لها.

وهذا للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المزمع انعقاده يومي 29 و 30 جانفي الجاري بالجزائر.
وقد كان في استقباله منذر بودن، نائب رئيس المجلس الوطني وعضو مجلس الأمة السيد فؤاد سبوتة وكذا نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- قطر، وذلك بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر.

رابط دائم : https://nhar.tv/F3PWg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر