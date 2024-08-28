الوفد الجزائري المشارك في الألعاب البارالمبية يسجل حضوره في حفل الافتتاح

سجل الوفد الجزائري المشارك في الألعاب البارالمبية، اليوم الأربعاء، حضوره في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية - باريس 2024.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، صورا لأعضاء الوفد الجزائري المشارك في هذا الحدث الرياضي العالمي، لحضور حفل الافتتاح بالزي التقليدي الجزائري.

للإشارة، ستشارك الجزائر في الألعاب البارالمبية، باريس 2024، بـ26 رياضيا، في 4 اختصاصات، وهي ألعاب القوى بـ20 رياضيا، الجيدو برياضيين اثنين، وتخصص الحمل بالقوة بـ3 رياضيين، وتخصص الكانوي كاياك برياضي واحد.