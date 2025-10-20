الوفد الجزائري يرفع علم الصحراء الغربية أمام الوفد المغربي بأوغندا

شارك رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين مولاي أبو بكر وعضو المجلس الشعبي الولائي بالبويرة، في فعاليات مجلس الشباب العربي الافريقي المقامة بأوغندا.

وطالب مولاي أبوبكر، عضو المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل ورئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، في كلمة له خلال فعاليات مجلس الشباب العربي الإفريقي بكامبلا بمنح العضوية الكاملة لجمهورية الصحراء الغربية الشقيقة داخل المجلس. باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، لا تزال ترزح تحت وطأة الاحتلال المغربي في خرقٍ صارخ للشرعية الدولية.

كما أضاف مولاي ابوبكر أن السكوت عن انتهاك حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية هو تطبيع مع الاستعمار. مشددًا على أن الجزائر، شعبًا ودولة، ستبقى صامدة في مواقفها المبدئية والراسخة دفاعًا عن حقوق الشعوب المستضعفة. وفي طليعتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. مشيرا إلى أن الجزائر، كما كانت دومًا، مع حرية الشعوب، ضد كل أشكال الاحتلال والاستعمار. ولا يمكن الحديث عن وحدة إفريقية أو عربية في ظل تجاهل نضالات الشعوب من أجل السيادة والاستقلال .

وقد حملت فعاليات اختتام الدورة رسالة سياسية واضحة، حيث رفع الوفد الجزائري راية الجمهورية الصحراوية عالية خفاقة. في موقف رمزي يعكس العمق الثوري والتضامني للجزائر، ويجدد التذكير بأن الحرية ليست امتيازًا، بل حق غير قابل للتصرف.

