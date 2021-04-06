الوفد الجزائري ينسحب من الإجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك بسبب الصحراء الغربية

انسحب اليوم الوفد الجزائري من الاجتماع الاقليمي لمدراء عموم الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط.

وجاء الإنسحاب بسبب رفض الوفد الجزائري للخرائط غير الشرعية التي تضم الجمهورية العربية الصحراوية لإقليم المغرب.

المدير العام للجمارك، إعتبر نشر هذه الخرائط يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة.

كما طلب المدير العام للجمارك الجزائرية من رئيس الدورة، السحب الفوري لهذه الخرائط وكل مستند وإعلان أو وثيقة تفيد ضم الجمهورية الصحراوية للمغرب.

وعليه فإن الوفد الجزائري إنسحب أمام عدم تجاوب رئيس الدورة المتحجج بكون أشغال الإجتماع لا تأخذ بعين الإعتبار هذه المسائل.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي استغل احتضانه مقر المكتب الجهوي للإتصال لتوظيف هذا المنبر لمحاولة نشر الإدعاءات غير الشرعية.