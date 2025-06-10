الوفد الجزائري يُستقبل من طرف رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم

حظي الوفد الجزائري، باستقبال من طرف رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، بمناسبة المباراة الودية التي ستجمع منتخبا البلدين مسام اليوم الثلاثاء.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، أن رئيس الاتحاد السويدي، سيمون أستروم، أقام مأدبة غداء رسمية على شرف الوفد الجزائري.

مشيرة إلى أن الاستقبال جرى في أجواء ودية ورمزية. بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الاتحادين.

ومثل الوفد الجزائري، كل من نائب رئيس “الفاف” محمد أمين مسلوق. والأمين العام نذير بوزناد، إلى جانب المنسق العام للمنتخبات الوطنية، إبراهيم بلياسين.

وأبرزت “الفاف” أن هذه المناسبة تجاوزت “الطابع البروتوكولي” إذ شكلت فرصة لبحث آفاق التعاون بين الهيئتين، خاصة في مجال تكوين الإطارات الفنية والإدارية.

موضحة في الأخير، أن الطرفان عبرا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الخبرات وإرساء شراكات مستدامة.

