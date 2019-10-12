الوفد الرياضي العسكري للجيش يحظى بزيارة اللواء زراد

أشرف اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، على تفتيش الوفد الذي سيُمثل بلادنا بالألعاب العسكرية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، بأن اللواء فتش الوفد المُكون من 87 رياضيا، سيحملون الراية الوطنية في المُنافسة المُقامة بالصين.

وسيُشارك المُنتخب الوطني في سبعة إختصاصات، وهي كرة القدم، الملاكمة، الجيدو، ألعاب القوى، المصارعة المشتركة، التايكواندو والخماسي العسكري.

وأشار ذات البيان، بأن رياضيينا إستفادوا من كل الوسائل الضرورية بغية ضمان أحسن الظروف من حيث التحضير والمتابعة الفنية والطبية.

يُشار في الأخير بأن الألعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية ستحتضنها بيوهان بالصين من 14 إلى 28 أكتوبر الجاري.