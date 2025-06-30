الوفد العسكري الجزائري يحقق نتائج مشرفة في البطولة العالمية للفنون القتالية

حقق الوفد العسكري الجزائري، نتائج مشرفة في البطولة العالمية العسكرية الأولى للفنون القتالية بألمانيا، والتي نظمت في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان 2025.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عاد الوفد العسكري الجزائري، ليلة أمس إلى الجزائر. حيث كان في استقباله إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي.

وتمكنت الفرق الوطنية العسكرية للجيدو والمصارعة المشتركة والتايكواندو، خلال هذه المنافسة الدولية، من احتلال المرتبة الـ07 عالميا حسب الفرق.

وحصدت الفرق الوطنية العسكرية، ميداليتين فضيتين و11 ميدالية برونزية في مختلف التخصصات.

كما تحصل الفريق الوطني العسكري للجيدو، على ميدالية فضية و4 برونزية.

وتحصل الفريق الوطني العسكري للتايكواندو، على ميدالية فضية و4 برونزية. فيما تحصل الفريق الوطني العسكري للمصارعة المشتركة على 3 ميداليات برونزية.

هذا وعرفت البطولة العالمية، مشاركة 746 مصارعا ممثلين لـ37 دولة. وهذا ما يعكس التألق الذي أحرزته النخب الوطنية العسكرية في أول بطولة عالمية عسكرية للفنون القتالية.