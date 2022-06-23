قناة النهار الوفد الفرنسي يحط الرحال بوهران..شكرا للجزائر على الإستقبال بقلم قناة النهار نشر في 23 جوان 2022 - 15:22 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 370 0 الوفد الفرنسي يحط الرحال بوهران..شكرا للجزائر على الإستقبال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IVWxv اقرأ أيضا قسنطينة : سكان عمارات الشطر الثالث متخوفون من خطر الإنهيار بفعل التشققات قناة النهار 20 جوان تساؤلات: إعادة النظر في سياسة الدعم الإجتماعي .. نواب البرلمان يقدمون مقترحاتهم قناة النهار 20 جوان فاسألوا: إنما المؤمنون إخوة قناة النهار 09 جوان أمن: حوادث بسبب تركيب عدة أجهزة كهربائية على علبة متعددة المآخذ تفوق قدرتها قناة النهار 16 جوان كلمة رئيس الجمهورية الموجهة للمجاهدين والمجاهدات قناة النهار 11 جوان صريح جدا: هذه هي تكهنات الجزائريين حول مباراة "الخضر" ضد أوغندا .. قناة النهار 04 جوان الوادي: طلبة جامعة "حمة لخضر" يبتكرون تقنية تتيح للمكفوفين رسم الأشكال الهندسية قناة النهار 09 جوان الشلف: فاتح .. قصة عمرها أزيد من 50 سنة في صناعة مثلجات "الكريبوني" قناة النهار 13 جوان زوج الشابة دليلة : "أتلقى تهــديدات ومساومات من أجل الأموال !!" قناة النهار 03 جوان أمال عبد اللطيف: هذا هو جديد قطاع الضرائب قناة النهار 13 جوان