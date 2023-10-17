الوفد الليبي يزور مديرية شرطة الحدود ومطار هواري بومدين

قام وفد ليبي يقوده رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية الليبية, اللواء يوسف مراد، اليوم الثلاثاء, رفقة الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, العربي مرزوق, بزيارة إلى مديرية شرطة الحدود ومطار هواري بومدين وهذا في إطار تعزيز مجالات التعاون الشرطي بين البلدين.

وبعد قيام مراقب الشرطة ورئيس مصلحة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين، ارسلان درياد, بعرض مستفيض حول مختلف الفرق الأمنية ومهامها في المطار الداخلي والدولي وكذا مختلف الاجراءات العملية والأجهزة المتطورة المخصصة لرقابة الأشخاص والأمتعة, أجرى الوفد الليبي زيارة ميدانية لمختلف المصالح.

وخلال هذه الزيارة لاسيما على مستوى المحطة الغربية للمطار (الدولية)، تلقى الوفد شروحات وافية حول عمل مختلف الفرق الأمنية على غرار فرقة مراقبة الطائرات وفرقة التفتيش وفرقة مكافحة التزوير وفرقة مراقبة الخطوط الداخلية و غيرها من الفرق. كما زار الوفد مركز المراقبة بأنظمة الفيديو.

وفي ذات السياق, زار الوفد المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات الكائنة بوادي السمار بالجزائر العاصمة أين تلقى شروحات وافية حول ماهية هذه المصلحة وكيفية تسييرها وإنجازاتها.

وفي هذا الصدد, تلقى رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية الليبية, العميد خالد المبروك عبد النبي, عرضا حول تكوين ومهام المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بما فيها الشرطة العلمية و الأجهزة المتطورة التي تستعملها.

كما أطلع مراقب الشرطة و رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات, مجيد أكنوش الوفد الليبي بالإحصائيات الأخيرة التي توصلت إليها المصلحة (من 2020 لغاية تسعة الأشهر الأخيرة من 2023).