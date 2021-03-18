الوفد الوزاري ببجاية: توزيع سكنات واد غير في أقرب وقت

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، أنه سيتم توزيع سكنات واد غير في بجاية في أقرب وقت، بعد الزلزال الذي ضرب الولاية.

وطمأن الوزير، على هامش الزيارة التفقدية لولاية بجاية، المواطنين الذين تضررت سكناتهم من الزلزال، بأنه سيتم توزيع السكنات قريبا.

وأكد الوزير، لمواطني المنطقة المتضررين من الزلزال، بالتكفل بحالتهم في أقرب وقت.

وعبر بلجود، عن إرتياحه لعدم وجود ضحايا أو مصابين، على إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الخميس.

مؤكدا إن الحكومة ستقف مع مواطني الولاية، وتحل كل مشاكلهم.

ومن جهتهم، طالب سكان المنطقة، الوفد الوزاري، بتوزيع السكنات في أقرب وقت.

ووصل اليوم الخميس، وزير الداخلية، والوفد المرافق له إلى ولاية بجاية، للوقوف على حجم مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة.

ويتكون الوفد الوزاري من وزير الداخلية، كمال بلجود، ووزيرة التضامن، ووزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، ووزير الأشغال العمومية.