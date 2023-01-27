الوفود البرلمانية الباكستانية والاندونيسية والكويتية تحل بالجزائر

حلت الوفود البرلمانية الباكستانية والأندونيسية وكذا الكويتية، ليلة الخميس، بالجزائر، للمشاركة في أشغال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال الوفود لدى وصولهم إلى المطار الدولي الجديد هواري بومدين، نواب من المجلس الشعبي الوطني.

كما استقبلهم كل من بطاهر لزرڨ، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، بمجلس الأمة. وأعضاء مجلس الأمة، محمد أمين ساحلي، وعز الدين عبد المجيد.

هذا وتحتضن الجزائر، الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يومي 29 و30 جانفي الجاري.