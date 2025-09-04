لازالت الوفود الرسمية الإفريقية تصل تباعا إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية ”2025 IATF”.

وقد وصل اليوم الوزير الأول لسانت كريستوفر ونيفس مايكل درو تيرانس إلى الجزائر. بالإضافة كذلك إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة والخدمات لجمهورية أنغولا أوغوستا دي كارفاليو غاندو فريديريكو فورتيس. ووزير التجارة والصناعة لجمهورية غامبيا بابوكار عثمانا جوف يحل بالجزائر.

كما حلّ بالجزائر الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “ZLECAF” وامكيلي مين. ناهيك عن وزير التجارة وتنمية الصادرات للجمهورية التونسية الشقيقة سمير عبيد. وكذا كاتب دولة للإستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا لي كينانجوي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور