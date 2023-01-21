الوقاية من اختناقات الغاز.. وزارة الصحة تدعو إلى اتباع هذه الإجراءات

دعت وزارة الصحة، في بيان لها، المواطنين، إلى إتباع جملة من الإجراءات عند مواجهتهم لاختناق الغاز السام. كما حذرت الوزارة بخطورة التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون والتي غالبا ما تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت، وزارة الصحة، إلى أن أحادي أكسيد الكربون “Co” هو غاز خانق غير ظاهر لا رائحة له وسام جدا. و”هو ناتج عن سوء عملية الاحتراق مهما كان مصدر هذه الطاقة المستعملة”. على غرار البوتان، قارورات الغاز، الفحم، الكربون، بنزين، غاز طبيعي، بترول، زيت الوقود، البروبان. وكثافة غاز أحادي أكسيد الكربون (Co) هي نفس كثافة الهواء ما يجعله ينتشر بسرعة فائقة في المحيط. ويأخذ مكان الأكسجين في الدم. تأثيراته الحادة مرتبطة بقدرته على الانسجام مع بروتينات نقل الأكسيجين ويمكن أن يؤدي إلى الموت.

في حين، أفادت الوزارة في البيان ذاته، أن في حالة ظهور هذه الأعراض، يطلب من المواطنين الاتصال فورا بفرقة الإغاثة الطبية. أو الحماية المدنية أو التقرب إلى مركز صحي جواري. أما في حالة التسمم الحاد، غالبا ما تظهر على الضحية علامات، غثيان وصداع، بعد ذلك يظهر عليها ضعف كبير وصعوبة في التحرك واحيانا بعض الارتباك. كما يمكن أن تفقد الوعي، وعند تأخر الإسعاف في تلك اللحظة فسوف تدخل في غيبوبة وقد تموت في أقل من ساعة.

وذكرت وزارة الصحة بأهم الإرشادات و الاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة. على غرار التأكيد على ضرورة المراقبة السنوية لأجهزة التدفئة وتسخين المياه من طرف متخصص مؤهل. وتهوية المنزل مدة 10 دقائق يوميا على الأقل مع عدم سد ثغرات الهواء حتى في فصل الشتاء. وعدم استخدام أجهزة التدفئة الاحتياطية المتنقلة اٍلا في الغرف ذات التهوية الجيـــدة و على فترات متقطعة. وعدم تشغيل محرك السيارة في مرآب مغلق. واحترام تعليمات استخدام اجهزة التدفئة والتسخين. وعدم استخدام اجهزة غير مخصصة لغرض التدفئة: فرن الطهي والكانون والطابونة.