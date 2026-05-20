الوقاية من الأمراض المتنقلة.. هكذا تستعد عدل للتسيير العقاري

تواصل مؤسسة عدل للتسيير العقاري بذل مساعيها من أجل تعزيز كفاءة مواردها البشرية والارتقاء بمستوى التكوين المستمر. حيث تولي المؤسسة أهمية بالغة لتأهيل عمالها وتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية المرتبطة بمجالات الوقاية والسلامة المهنية.

وفي هذا السياق، استفاد تقنيو المؤسسة، وحراس العمارات، والأعوان متعددو الخدمات التابعون للمديرية الجهوية عدل للتسيير العقاري تيارت. من دورة تكوينية متخصصة أشرف عليها أساتذة وخبراء من المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. تمحورت حول الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وسبل الحد من مخاطرها داخل الأحياء السكنية.

وشمل التكوين عدة محاور تطبيقية ونظرية، من بينها الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عمليات الصيانة والتدخلات الميدانية. مع التركيز على أهمية احترام شروط النظافة والتعقيم.

ويأتي هذا التكوين في إطار البرنامج المتواصل الذي تسطره المؤسسة من أجل تطوير قدرات عمالها ورفع جاهزيتهم المهنية.

