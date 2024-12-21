الوقاية من السكري والسمنة.. تجديد الشراكة بين وزارة الصحة ومخابر نوفو نورديسك الجزائر

أعلنت شركة نوفو نورديسك الجزائر، عن التوقيع على اتفاقية تجديد الشراكة بينها وبين وزارة الصحة، من أجل توسيع نطاق التعاون المثمر الذي بدأ سنة 2011.

وفي بيان لها، أوضحت أن هذه الشراكة الرائدة بين القطاعين العام والخاص تعكس الالتزام المشترك مع وزارة الصحة. لتحسين الصحة العمومية في الجزائر. كما تهدف هذه الشراكة المتجددة لتقوية التزام السلطات الصحية وشركة نوفونورديسك الجزائر. من خلال العديد من المشاريع المبتكرة. مما يعزز التعاون بشكل أكبر لتشمل هذه المشاريع الراقية “من أجل صحة أفضل” و”تغيير مرض السكري لدى الأطفال”.

وقال حمزة بن حركات، المدير العام لشركة نوفو نورديسك الجزائر: “نحن ملتزمون بقوة لمساعدة المجتمعات على التغلب على مرض السكري. واستراتيجيتنا واضحة من خلال تسريع الوقاية من مرض السكري من النوع 2 والسمنة”. كما أن تجديد الشراكة بين وزارة الصحة وشركة نوفو نورديسك الجزائر يدل على إحداث التغيير للتغلب على الأمراض المزمنة الخطيرة.

وتعكس هذه الشراكة المسؤولية الاجتماعية والجهود الوقائية، وتحسين وصول المرضى المعرضون للخطر. إلى الرعاية وتقديم الابتكارات للمرضى المحتاجين.

مدن من أجل صحة أفضل

مدن من أجل صحة أفضل.. هي شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص ملتزمة بتسريع التغيير في الصحة الحضرية عبر الأجيال، من خلال بناء شراكات محلية مؤثرة من أجل تعزيز الصحة والوقاية. تتبع حاليا نهجًا شاملاً لتعزيز الأنظمة الغذائية الصحية والنشاط البدني بين الأطفال والمجتمعات الضعيفة. حيث تتعاون اليوم أكثر من 50 مدينة و300 شريك من خلال البرنامج.

تغيير مرض السكري لدى الأطفال

برنامج Changing Diabetes® in Children هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تأسس سنة 2009. وهدفه توفير رعاية للأطفال والشباب المصابين بداء السكري من النوع الأول الذين يعيشون في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وتشمل الرعاية منح الأدوية المجانية، ومعدات وتجهيزات مراقبة نسبة السكر في الدم، والإمدادات الطبية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

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