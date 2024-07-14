الوقاية من تبييض الأموال: فايد يدعو لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية

دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال.

ويأتي ذلك لدى ترؤس فايد اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يومي الاثنين والسبت الأخيرين بمقر الوزارة، في دورتين غير عاديتين.

وجاء في بيان لوزارة المالية، أنّ الاجتماعين اندرجا في “إطار متابعة تقدم أعمال هذه اللجنة، ومن أجل دراسة مشروع التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومطابقته مع المعايير الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي”.

وفي هذا الإطار، طلب فايد من أعضاء اللجنة المذكورة إلى ضرورة تكثيف الجهود، مما يسمح بالخروج بنتائج واضحة حول مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإتاحة نتائج هذا التقرير للقطاعين العام والخاص على نطاق واسع لتطبيق التدابير الموصى بها.

وتمّ خلال الاجتماعين تقديم عروض شاملة من طرف مسؤولي أفواج العمل، حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني لتقييم المخاطر، وأهمّ الإنجازات المحققة والمقترحات التي قدمت لدراستها.

من جهتهم، ركّز الأعضاء على ضرورة ضمان جودة وتناسق الإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية للتأسيس لمقاربة موحدة للمخاطر، وأهمية تثمين الجهود المبذولة والحث على مواصلتها في إطار جماعي ومنسق للتكفل بجميع الملاحظات.

وانتهى فايد إلى الحثّ على ضرورة دعم التنسيق الدائم والفعال والتشاور مع كل الجهات الفاعلة، مؤكّداً لكل الأعضاء دعمه الدائم في سبيل إنجاح المهام الموكلة إليهم.