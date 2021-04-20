الوقاية من تفشي كورونا.. وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي تطلق نداء للشراكة مع المجتمع المدني

دعت وزارة الصحة، ومفوضية الاتحاد الأوربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، لإقامة شراكة مع منظمات المجتمع المدني في الجزائر.

وأوضح، بيان صحفي، أن الشراكة تدخل في اطار تنفيذ حملة توعوية وطنية حول الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد19.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ مشروع “الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد19 في الجزائر” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تجسيد الشراكة مع منظمات المجتمع المدني على شكل دعم مالي لتنفيذ أنشطة توعوية تستهدف السكان،بشأن أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية.

ويوجّه، النداء للجمعيات الوطنية والولائية التي تتوفر على الشروط المنصوصة بدفتر المواصفات، من بينها توفر الموارد البشرية والمادية والخبرات الميدانية.

وسيتم اختيار الجمعيات التي ستقدم خطة عمل تؤهلها للحصول على دعم مالي تعاقدي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط ووثائق النداء وتحميلها عبر الرابط التالي:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm…

ويهدف مشروع “الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كورونا في الجزائر” إلى دعم مجهودات الجزائر لاحتواء انتشار الوباء عبر تراب الوطن.

ويضم الاتفاق،استجابة مندمجة ومتكاملة ذات 3 أجزاء، تزويد مرافق الصحة العمومية بالمعدات الطبية، والكشف المبكر، ومعدات الحماية لصالح موظفي الصحة.

وتكوين حوالي 5000 إطار وممارسي الصحة العمومية “أطباء، ممرضين وتقنيون” في استخدام المعدات.

بالإضافة إلى الاتصال وتوعية السكان حول الوباء، من خلال شراكات مع المجتمع المدني الناشط في الميدان.

واستلام 400 ألف معدات كشف، 100 ألف معدا استخراج “بي سي آر”، 20 ألف معدات كشف “بي سي آر”،وآلتين للكشف.