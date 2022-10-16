الوقوف دقيقة صمت غدا الإثنين عبر كامل التراب الوطني

سيتم غدا الإثنين، الوقوف دقيقة صمت على الساعة 11 صباحا عبر كامل التراب الوطني ترحما على أرواح شهداء 17 أكتوبر 1961.

ويأتي قرار الوقوف “دقيقة صمت”، بموجب مرسوم رئاسي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 16 أكتوبر 2021.

وسيكون كل الإطارات والمستخدمين والعمال على المستوى المركزي والمحلي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج مدعوون للمشاركة في هذه الوقفة الترحمية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد قرر ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر بباريس.