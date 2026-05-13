الوقوف على إجراءات الحد من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه

قام وفد عن اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من الولايات، وهذا في إطار التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف 2026، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلقة بتعزيز التدخلات الوقائية والرقابية وتكثيف العمل الميداني حفاظًا على الصحة العمومية.

وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماعات تنسيقية موسعة بحضور أعضاء اللجان الولائية المعنية. ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، إلى جانب مديري القطاعات ذات الصلة خصصت للوقوف على مدى تنفيذ التدابير الوقائية والرقابية المعتمدة على المستوى المحلي. واستعراض الوضعية العامة المتعلقة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مع تقديم عروض تقنية. حول التدابير المتخذة في مجالات مراقبة نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، ونظافة المحيط. وتسيير النفايات المنزلية، وعمليات التطهير والمراقبة الصحية، فضلًا عن تقييم جاهزية. مختلف المصالح للتدخل السريع عند الضرورة.

هذا وشملت الزيارات الميدانية معاينة عدد من الهياكل والمنشآت ذات الصلة، لاسيما المخابر الولائية للنظافة. ومرافق مراقبة المياه، حيث تم الاطلاع على ظروف التنظيم والسير وآليات المتابعة المعتمدة. إلى جانب الوقوف على الإجراءات الميدانية الرامية إلى الحد من مخاطر انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

