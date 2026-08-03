الوقوف على توفر المياه.. وزير الري في خرجة غير مبرمجة لولاية البليدة

يقوم، اليوم، وزير الري، لوناس بوزڨزة، بزيارة عمل وتفقد غير مبرمجة إلى ولاية البليدة، للوقوف ميدانيًا على وتيرة تقدم المشاريع التنموية التابعة لقطاع الري. لاسيما مشروع ربط عدد من بلديات الولاية بمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2.

الزيارة تهدف إلى تعزيز وتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة المواطنين. ويشمل هذا المشروع البلديات المعنية بالربط، على غرار بوينان، مفتاح، الأربعاء، بوقرة، أولاد سلامة والعفرون. والتي كانت تعرف تذبذبا في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وتندرج زيارة وزير الري في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي يوليها الوزير لمختلف المشاريع الاستراتيجية. قصد تسريع وتيرة إنجازها وضمان تحسين واستمرارية الخدمة العمومية للمياه لفائدة المواطنين.

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