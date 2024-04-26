والي مستغانم يزور ضحايا حادث الحافلة

تنقل والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، للإطمئنان على حالة المصابين في حادث إنقلاب الحافلة، والإطلاع على ظروف التكفل الطبي والنفساني بهم.

وتوفي شخصين وأصيب 16 آخرين، جراء إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين بترقيم ولاية معسكر بالطريق الولائي رقم 06 أ ببلدية وادي الخير.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث وفاة شخصين، وإصابة 16 شخص “12جريح و04 في حالة صدمة”.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى المحلي، أما الضحيتين المتوفيتين فتم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.