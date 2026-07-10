الوكالات البنكية تفتح أبوابها أيام السبت

أعلنت البنوك عن فتح وكالاتها عبر كامل التراب الوطني كل يوم سبت، في إطار نظام للمداومة، وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات المالية لفائدة المواطنين.

وسيدخل هذا التنظيم الجديد حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الشمول المالي للمواطنين. وتيسير إنجاز معاملاتهم وإجراءاتهم على مستوى المؤسسات والهياكل البنكية.

وفي هذا السياق، أعلنت عدة بنوك، على غرار القرض الشعبي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري، بنك التنمية المحلية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، عن فتح وكالاتها ابتداء من هذا السبت. من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا (ومن الساعة السابعة إلى العاشرة صباحا بولايات الجنوب). مجددة التزامها بتحسين الاستقبال وتسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية.

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية قد دعت مؤخرا البنوك إلى ضرورة اتخاذ جميع الترتيبات التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للزبائن.