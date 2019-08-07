الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر تستقبل الزبائن ثاني أيام العيد

ستستقبل اتصالات الجزائر، عبر الوكالات التجارية الرئيسية لها، زبائنها، ثاني أيام عيد الأضحى، والذي سيوافق يوم الـ12 من شهر أوت الجاري.

وحسب بيان لإتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء، سيتم فتح الوكالات التجارية الرئيسية لها، ابتداءً من 10 سا صباحا إلى غاية 15.00 سا مساء، خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى، وذلك عبر كامل التراب الوطني.

والوكالات التجارية المعنية بهذه المواقيت، ستكون بكل من الجزائر العاصمة، في حسين داي، برج الكيفان، القبة، وعيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي، زرالدة و الأبيار.

أما بالنسبة للولايات الأخرى، فسيتم فتح الوكالات التجارية الرئيسية، التابعة لإتصالات الجزائر، ثاني أيام العيد.

وتلتزم اتصالات الجزائر، بتوفير أفضل خدماتها خلال ثاني أيام العيد، وهذا من خلال تجنيد فرقها التجارية والتقنية.

والتي ستسهر على ضمان استمرارية الخدمة، وتصليح التعطلات، وصيانة الشبكة على امتداد اليوم الثاني من عيد الأضحى.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني للشعب الجزائري، مع أطيب التمنيات بمزيد من السعادة والازدهار.