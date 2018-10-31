الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر تفتح أبوابها للزبائن في الفاتح من نوفمبر

أعلنت إتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأن الوكالات التجارية تفتح أبوابها من 10.00 سا إلى 15.00 سا بهدف ضمان إستمرارية الخدمة.

ما نشرت ذات المؤسسة الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت وهي:

على مستوى الجزائر العاصمة: باش جراح، برج البحري، باب الزوار، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي وزرالدة.

بالنسبة للولايات الأخرى فإن الوكالات التجارية الرئيسية، معنية بالفتح في غرة نوفمبر، يضيف المصدر.

وبهذه المناسبة أشاد مجمع إتصالات الجزائر، بالذكرى 64 لاندلاع حرب التحرير الوطنية، وما شهدته هذه الثورة من تضحيات جسام.

التي قدمها مجاهدينا و شهداؤنا الأبرار من أجل تحرير الوطن وإسترجاع السيادة الوطنية، وفق بيان للمجمع، اليوم الأربعاء.