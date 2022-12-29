الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر تفتح أبوابها للمواطنين غدا الجمعة استثنائيا

أعلنت الوكالات التجارية لشركة Algérie Télécom فتح أبوابها ، بشكل استثنائي ، يوم غد الجمعة ، 30 ديسمبر 2022.

وذلك بدءا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 20:00 مساءً قصد السماح لعملائها بالاستفادة الكاملة من عرض IDOOM 4G.

وحسب بيان شركة اتصالات الجزائر، فإنه من أجل تلبية طلب العملاء، ستتوفر أجهزة مودام 4G في جميع وكالات المبيعات بسعر 4500DA فقط.

وأوضحت ذات الشركة، أن الزبون يستفيد من مودام 4G و 150 جيجابايت من حجم الإنترنت، بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة للخطوط الأرضية وشبكة IDOOM 4G Volte.

وفي الآخير، أكدت شركة اتصالات الجزائر التزامها دائمًا بالاستجابة بشكل إيجابي لاحتياجات عملائها وتقديم أفضل خدمة لهم.