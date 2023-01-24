الوكالات السياحية تراسل الوزير الأول وهذا موعد ذهاب بعثة الحج إلى السعودية

سيتنقل الوفد الجزائري إلى الأراضي السعودية قبل نهاية شهر جانفي الجاري من أجل التفاوض حول الفنادق المتوفرة وأسعارها وغيرها من الخدمات الأخرى لفائدة حجاجنا الميامين.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للوكالات السياحية والأسفار صلاح الدين تومي، اليوم الثلاثاء في اتصال مع “النهار أونلاين”، بأن البعثة الجزائرية للحج ستنتقل إلى السعودية يوم الثامن والعشرين من شهر جانفي الجاري، لملاقاة مختلف المتعاملين هناك والتفاوض حول الخدمات المقدمة وأسعارها من أجل تسهيل تنظيم عملية الحج بأحسن التكاليف، خاصة وأن وزير الحج السعودي، في خرجته الإعلامية أمس من الجزائر، أعلن فتح باب التنافسية بين متعاملي بلاده من أجل تقديم أفضل الأسعار لحجاجنا الميامين الذين تستعد السعودية لاستقبالهم في الموسم المقبل، والذين سيزيد عددهم-حسبه- عن المليوني حاج منهم واحد وأربعين ألف وثلاثمائة حاجا جزائريا.

وعن قيمة تأشير الحج، قال محدثنا، بأنها تقدر بثلاثمائة ريال سعودي، تضاف إليها خدمات أخرى من بينها التأمين الصحي لترتفع القيمة وتصبح ستمائة وثمانون ريال، حيث قررت السلطات السعودية إلغاء شرط المحرم من أداء فريضة الحج لهذه السنة والشأن نفسه بالنسبة للعمرة التي تم تمديد عمرها ولأول مرة إلى ثلاثة أشهر كاملة، كما يمكن استغلال تأشيرتها لأغراض سياحية من خلال زيارة أي مكان يرغب فيه المعتمر بالسعودية.

هذا، وراسل الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل الرفع من عدد الوكالات التي ستشارك في تنظيم عملية الحج، بعدما تم تقليص عددها من أربعة وخمسين العام الماضي إلى خمسة وأربعين هذه السنة حسب الحصيلة التي أعلن عنها الديوان الوطني للحج والعمرة.