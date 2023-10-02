الوكالات السياحية.. قبول 435 ملف لتنظيم العمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن مؤشر تنظيم نشاط العمرة لموسم 1445 هـ. وهذا إلى غاية 2 أكتوبر في حدود منتصف النهار.

كما أشار الديوان إلى أن عدد الوكالات السياحية، المسجلة في البوابة الالكترونية، وصل إلى 772. منها 213 وكالة جديدة، و559 قديمة. فيما سجل 515 وكالة حملت الملفات و257 لم تحمله.

في حين، انتهى الديوان من دراسة 515 ملف وكالة، منها 72 مرفوض، و435 مقبول. فيما يبقى 8 ملفات قيد الدراسة.

كما قدم الديوان، 435 رخصة للوكالات المعنية بتنظيم العمرة، منها 12 رخصة صادرة و 423 مسلمة و0 قيد الانجاز.

أما عدد الوكلاء السعوديين، فقد بلغ هذا الموسم 214 وكيل، منها 40 مسجلين و174 متعاقدين.

وسيكون لوكالات السياحة والأسفار التي تحصلت على اعتماد من أجل المشاركة في تنظيم العمرة في انتظار حصول البقية على الاعتماد كونها لاتزال تخضع ملفاتها للمعالجة، صلاحية في الدخول لجميع البيانات التي تسمح بالمتابعة الآنية للمعتمر بعد حجز الفندق.

ويقدر إجمالي تكلفة العمرة للموسم المقبل بين ثمانية عشر مليون سنتيم وخمسة وعشرون مليون بالنسبة للمقيمين في الفنادق القريبة من الحرم المكي.

ووفرت السلطات السعودية خدمات جديدة لفائدة الوكلاء المعتمدين المنظمين لمناسك الحج والعمرة، تمكّنهم من مراقبة تحركات المعتمر اعتبارا من تاريخ دخوله التراب السعودي وإلى غاية العودة إلى أرض الوطن، بإطلاقها لمنصة جديدة حملت إسم “نسك”.