الوكالات السياحية مدعوة إلى سحب دفتر الشروط الخاص بتنظيم العمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة لكافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1448 هـ. أنه بإمكانها التسجيل. وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة. bawabetelomra.dz

واشار ديوان الحج والعمرة، إلى أن التسجيل و سحب دفتر الشروط يكون إلى غاية يوم الخميس 30 جويلية على الساعة 23:59. على أن تتم دراسة الملفات وتسليم التراخيص وفق المواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.